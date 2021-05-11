В Минобороны Израиля намерены противодействовать радикалам до наступления спокойствия

"Мы будем отбрасывать террористическую организацию на годы назад с каждым днем ее атак на граждан Израиля. Мы не остановимся, пока не добьемся возвращения спокойствия", - сказал он. Ганц добавил, что вооруженные силы "нанесли и продолжат наносить внушительный ущерб ХАМАС и "Исламскому джихаду".

Между тем Армия обороны Израиля в Twitter в очередной раз указала, что движение "ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа и за его пределами, и за последствия его действий против государства и граждан Израиля". Военные подчеркнули, что "готовы к различным сценариям развития ситуации, продолжат действовать по мере необходимости" и "оказывать противодействие попыткам причинить вред государству и его гражданам".

По данным израильской стороны, с вечера понедельника палестинские радикалы осуществляют массированные ракетные обстрелы израильских городов - сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот, а также населенных пунктах в районах, граничащих с палестинским анклавом. В результате обстрелов в Израиле пострадали десятки человек, сообщило государственное израильское радио Kan.

Между тем, как информировали арабские телеканалы, в результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля 26 человек, включая деаять детей, погибли, свыше 120 получили ранения.