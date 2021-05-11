Пострадавшие от взрывов во Врбетице подали иски к властям Чехии на миллионы евро

ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Пострадавшие от произошедших в 2014 году взрывов складов боеприпасов жители деревни Врбетице на востоке Чехии и находящихся поблизости от нее населенных пунктов требуют от чешского государства выплатить компенсацию за причиненный ущерб на сотни миллионов крон (миллионы евро). Об этом заявил во вторник журналистам адвокат, представляющий интересы истцов, Станислав Полчак.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Физические и юридические лица, пострадавшие от взрывов складов боеприпасов во Врбетице, требуют от государства выплаты сотен миллионов крон компенсации, - отметил он. - Основные иски сводятся к тому, что из-за завершившихся только в прошлом году работ по поиску и ликвидации остатков боеприпасов на значительной территории вокруг складского комплекса владельцы земельных участков, общий размер которых составляет сотни гектаров, не могли пользоваться ими и получать прибыль".

Кроме того, в районе Врбетице после инцидента снизились цены на недвижимость и понизился уровень благосостояния жителей. Эти факторы также учтены в исках с требованием выплаты компенсаций. При этом, по словам адвоката, сумма прямого ущерба от взрывов, включающая стоимость уничтоженного имущества, колеблется в пределах 80 млн крон (около 3,1 млн евро).

"Муниципальные власти [пострадавших населенных пунктов] ожидают, что в вопросе выплаты государством компенсации за причиненный ущерб [с центральными властями] может быть достигнуто соглашение. Оно может быть достигнуто не позже сентября", - сказал Полчак.

Требования к РФ

Ранее Чешское телевидение со ссылкой на вице-премьера и министра финансов Чехии Алену Шиллерову сообщило, что республика намерена потребовать от России по меньшей мере 1 млрд крон (примерно €39 млн) в качестве возмещения материального ущерба за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице, в причастности к которому власти страны подозревают российские спецслужбы.