Пострадавшие от взрывов во Врбетице подали иски к властям Чехии на миллионы евро

ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Пострадавшие от произошедших в 2014 году взрывов складов боеприпасов жители деревни Врбетице на востоке Чехии и находящихся поблизости от нее населенных пунктов требуют от чешского государства выплатить компенсацию за причиненный ущерб на сотни миллионов крон (миллионы евро). Об этом заявил во вторник журналистам адвокат, представляющий интересы истцов, Станислав Полчак.
"Физические и юридические лица, пострадавшие от взрывов складов боеприпасов во Врбетице, требуют от государства выплаты сотен миллионов крон компенсации, - отметил он. - Основные иски сводятся к тому, что из-за завершившихся только в прошлом году работ по поиску и ликвидации остатков боеприпасов на значительной территории вокруг складского комплекса владельцы земельных участков, общий размер которых составляет сотни гектаров, не могли пользоваться ими и получать прибыль".
Кроме того, в районе Врбетице после инцидента снизились цены на недвижимость и понизился уровень благосостояния жителей. Эти факторы также учтены в исках с требованием выплаты компенсаций. При этом, по словам адвоката, сумма прямого ущерба от взрывов, включающая стоимость уничтоженного имущества, колеблется в пределах 80 млн крон (около 3,1 млн евро).
"Муниципальные власти [пострадавших населенных пунктов] ожидают, что в вопросе выплаты государством компенсации за причиненный ущерб [с центральными властями] может быть достигнуто соглашение. Оно может быть достигнуто не позже сентября", - сказал Полчак.
Требования к РФ
Ранее Чешское телевидение со ссылкой на вице-премьера и министра финансов Чехии Алену Шиллерову сообщило, что республика намерена потребовать от России по меньшей мере 1 млрд крон (примерно €39 млн) в качестве возмещения материального ущерба за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице, в причастности к которому власти страны подозревают российские спецслужбы.
О том, что Минфин готовит иск с требованием возмещения материального ущерба к подозреваемым в причастности к взрывам, сообщил 20 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая перед депутатами нижней палаты парламента республики.
Чешские власти 19 апреля сообщали, что сумма ущерба от взрывов превышает 1 млрд крон. Это стоимость уничтоженного на складах имущества, а также работ по ликвидации неразорвавшихся боеприпасов, которые проводились в окрестностях деревни с конца 2014 года по осень 2020 года. Кроме того, виновные должны выплатить компенсацию семьям двух погибших при взрывах граждан Чехии.
Между тем, согласно телеканалу, 1 млрд крон не является окончательной суммой, которая может быть затребована в качестве компенсации за ущерб от взрывов. Органы местной власти региона, где они произошли, могут выдвинуть дополнительные финансовые требования. Речь идет о сотнях миллионов крон. Чехия может официально затребовать от РФ выплату компенсации в течение предстоящих недель или месяцев. По словам министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека, "привлечение российской стороны к международной ответственности в связи с противоправными действиями органов РФ" произойдет после консультаций Праги по Евросоюзу и НАТО, ведомство готовит соответствующую ноту.