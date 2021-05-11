СМИ: Аббас получил письмо от Байдена в связи с обострением ситуации в регионе

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас получил письмо от американского лидера Джо Байдена в связи с обострением ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила во вторник панарабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.

Помимо этого, по информации издания, в письме затронуты вопросы сотрудничества между США и Государством Палестина. Другие подробности послания пока не приводятся.

Ситуация вокруг палестино-израильского конфликта начала обостряться с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах Восточного Иерусалима - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля. Как сообщают палестинские СМИ, израильские полицейские силой заставляли прихожан покинуть мечеть Аль-Акса, применяя при этом резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате чего сотни палестинцев получили ранения.