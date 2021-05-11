Глава МИД Украины считает, что Киев не получит план действий по членству в НАТО в июне

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает маловероятным, что решение о предоставлении Киеву Плана действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО будет принято на предстоящем в июне саммите альянса.

"В этом году президент [Украины Владимир] Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления Украине ПДЧ. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет в конце концов к предоставлению ПДЧ для Украины", - заявил Кулеба во вторник на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

Кулеба также рассказал, что Украина работает над тем, чтобы присоединиться к саммиту НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, несмотря на то, что участвовать в нем будут только государства-союзники. "Говорить о том, что саммит пройдет без привлечения Украины, рано", - приводит слова Кулебы украинское издание "Страна".

Ранее в НАТО утвердили программу саммита, на котором, как ожидали в Киеве, мог быть принят ПДЧ. При этом представителей Украины на саммит не пригласили. В то же время президент страны Владимир Зеленский выразил надежду, что в июне Украина увидит "мощный сигнал" от стран альянса. Выступая на форуме, президент заявил, что вступление Украины в Евросоюз и членство в НАТО являются составными стратегического курса страны.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса".

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Зеленский в апреле заявлял, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС. Он также отмечал, что членство страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик.