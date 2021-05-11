США намерены вскоре передать Украине еще два патрульных катера

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в ближайшее время передать Украине еще два патрульных катера типа Island. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"<...> Мы продолжим работать с Украиной в двустороннем формате, чтобы укрепить, к примеру, [ее] военно-морской потенциал в Черном море. И мы с нетерпением ждем возможности передать Украине два патрульных катера класса Island, насколько я понимаю, позднее в этом месяце. В дополнение к двум, которые мы предоставили в ноябре 2019 <...>", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США. Он выступил на интернет-конференции, проведенной неправительственным Американо-украинским фондом.

В марте Пентагон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $125 млн. В него вошли главным образом два патрульных катера Mark IV. Согласно данным Министерства обороны США, за период с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь на более чем $2 млрд.

"Крымская платформа"

Американская администрация намерена поддержать запуск Украиной "Крымской платформы", заявил Рикер.

"Конечно, мы с нетерпением ждем возможности поддержать запуск Украиной позднее в этом году "Крымской платформы", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. "Это будет в августе, совпадет с 30-й годовщиной независимости Украины, станет отличной возможностью привлечь международное внимание к стратегическим последствиям оккупации и милитаризации Россией Крыма, в том числе к более широкому воздействию на безопасность в Черном море", - утверждал Рикер.

"Мы, безусловно, привержены работе с Украиной [на данном направлении]. Мы будем говорить с послом [Украины в США] и другими партнерами, чтобы сделать "Крымскую платформу" успешной", - добавил дипломат.

Украина планирует в рамках переговорной площадки "Крымская платформа" продвигать на международном уровне претензии на территорию Республики Крым. Учредительное заседание этого формата запланировано в Киеве на 23 августа. Украинские власти выдвинули эту инициативу в прошлом году.

Внутренние проблемы

Вашингтон призывает Киев "вновь взять на себя обязательства" по осуществлению реформ и борьбе с коррупцией в стране, заявил Рикер.

"Поскольку мы питаем такие сильные чувства к Украине, мы как друг просим украинское руководство вновь взять на себя обязательства по реализации экономических и антикоррупционных реформ, которые нужны Украине для того, чтобы она могла быть успешной и процветать", - сказал Рикер.

Он при этом обратил внимание на ситуацию со сменой государством руководства компании "Нафтогаз", назвав данные действия "махинациями". "МВФ [Международный валютный фонд], ЕБРР [Европейский банк реконструкции и развития] и другие международные финансовые институты тесно координировали [действия] по этим реформам [корпоративного управления]. И многие в международном сообществе, в том числе здесь, в США, были разочарованы решением кабинета министров от 28 апреля и махинациями, направленными на то, чтобы убрать наблюдательный совет "Нафтогаза" и сменить главу [компании]. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен очень ясно это дал понять [в ходе визита в Киев]", - отметил сотрудник Госдепа.

В связи с этим США призывают Украину "действовать быстро, чтобы восстановить и укрепить доверие зарубежных партнеров", продемонстрировать приверженность "уважению корпоративного управления и <...> международных стандартов".

Внутренняя агрессия

По мнению американского дипломата, Украина сталкивается с внутренней агрессией "в виде коррупции, в виде олигархов". "Когда мы говорим о поддержке Украины, очень важно поддерживать борьбу внутри Украины с коррупцией. Госсекретарь Блинкен четко дал понять, что мы наблюдаем агрессию по двум направлениям: мы видим агрессию России против Украины, но внутри [страны] также есть агрессия в виде коррупции, в виде олигархов", - утверждал Рикер.

Он указал на важность борьбы с коррупцией и поддержку Соединенными Штатами усилий в этом направлении. "Обеспокоенность, которая есть у нас относительно коррупции, относительно [вопросов] верховенства закона, разделяют и украинцы, и американцы. <...> Ожидания украинцев и американцев ясны: усилия [по проведению] реформ должны продолжаться и должны углубляться", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Мы призвали Украину продолжать предпринимать дальнейшие шаги по защите институтов и привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Любое законодательство, которое откатывает назад независимость организаций, будь то Национальное антикоррупционное бюро Украины или Центральный банк, не помогает Украине. Напротив, такое законодательство мешает международным партнерам продолжать свою активную поддержку", - добавил Рикер. Он также назвал "абсолютно неотъемлемой" судебную реформу.

"Мы продолжим работать с Украиной, чтобы привлекать к ответственности тех, кто стоит на пути реформ, тех, кто пытается подорвать суверенитет и территориальную целостность страны", - подчеркнул Рикер.