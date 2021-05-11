Моди не приедет на саммит G7 из-за ситуации с коронавирусом в Индии

ТАСС, 11 мая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не сможет лично присутствовать на саммите Группы семи (G7) в Великобритании, на который он был приглашен в качестве гостя, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в его стране. Об этом во вторник сообщил индийский МИД.

"Мы ценим приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на саммит G7, <...> но в связи с ситуацией с коронавирусом было решено, что премьер-министр [Индии] лично не посетит саммит", - говорится в заявлении, текст которого публикует агентство ANI.

Встреча пройдет в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии). Устойчивый рост количества инфицированных за сутки начался в стране с 1 марта.

Вторые сутки подряд в Индии отмечается некоторое снижение количества заразившихся. Во вторник их число увеличилось на 329 942 и достигло 22 992 517, при этом в минувшее воскресенье было выявлено 403 738 случаев заражения, а в понедельник - 366 161. Жертвами вызываемого вирусом заболевания, по последним данным, всего стали 249 992 человека.