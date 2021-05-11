Бельгия с 9 июня ослабляет карантинные меры

БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Бельгия начинает с 9 июня поэтапную отмену жесткого карантина, в этот день в стране откроются бары, рестораны и кинотеатры после полугодового локдауна. Такое решение принято во вторник на заседании правительственного Координационного совета по борьбе с пандемией.

Это произойдет при условии, что к этому моменту будет завершена вакцинация от коронавируса 80% населения в основных группах риска и число пациентов в палатах интенсивной терапии по всей стране не будет превышать 500 человек.

"Процесс поэтапной отмены карантина начнется с 9 июня, в этот день откроются бары, рестораны, кафе, театры и концертные залы", - говорится в заявлении совета, распространенном по итогам заседания.

В то же время несколько ограничений сохранятся - в ресторанах количество людей за столами не должно превышать четырех, расстояние между столиками не должно быть меньше 1,5 метра. Театры, кино и концертные залы не могут быть заполнены более чем на 75% с равномерным распределением людей по залу, число присутствующих в одном зале не может превышать 200 человек. С 9 июня также смогут открыться косметические кабинеты, солярии, бассейны и спортзалы.

Максимальное количество участников свадеб и похорон будет увеличено с 20 до 100 человек внутри помещений и 200 - на воздухе. Поэтапно будет возобновляться проведение спортивных мероприятий под открытым небом.

Что касается работы предприятий, они впервые смогут несколько ограничить режим удаленной работы - каждый работник получит право появляться в офисе максимум раз в неделю, одновременно в офисе сможет находиться до 20% работников предприятий.

Жесткий карантин в Бельгии действует с октября 2020 года. 8 мая произошло первое заметное послабление, когда было разрешено открыть террасы ресторанов.