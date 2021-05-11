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Генпрокурор Украины подтвердила, что Медведчуку и Козаку предъявили обвинения

При этом Ирина Венедиктова заявила, что "никакой политики в действиях правоохранительной системы Украины нет"

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины подтвердила информацию о предъявлении главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутату Верховной рады Виктору Медведчуку и его коллеге по парламенту Тарасу Козаку обвинений по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе о госизмене.

"Сегодня по результатам достаточно объемной и кропотливой работы, проведенной нами совместно с коллегами из правоохранительных органов, Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу предъявлены обвинения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым [Украина не признает Крым российским]", - заявила на брифинге во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Венедиктова при этом заявила, что "никакой политики в действиях правоохранительной системы Украины нет".

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