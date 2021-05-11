Антониу Гутерриш призвал к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме

ООН, 11 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен растущей напряженностью между Палестиной и Израилем и призывает к незамедлительной деэскалации. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ситуацией на оккупированной палестинской территории и в Иерусалиме, включая эскалацию в секторе Газа, а также ситуацию в оккупированном Восточном Иерусалиме", - сказал он.

"Эта стремительно растущая эскалация должна немедленно прекратиться", - добавил Дюжаррик. "Контакты проводятся на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации", - добавил он.

В ночь на 11 мая, как сообщила Армия обороны Израиля, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории еврейского государства более 200 ракет. Между тем, как информируют палестинские СМИ, в результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля 25 человек, включая девять детей, погибли, еще 107 получили ранения.