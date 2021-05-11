Палестинские радикалы за сутки выпустили 630 ракет по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа за 24 часа запустили 630 ракет по Израилю, 200 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", 150 упали и разорвались на территории самого палестинского анклава. Об этом сообщила во вторник пресс-служба израильской армии.

"К настоящему моменту из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 480 ракет, еще примерно 150 ракет были выпущены из сектора Газа в направлении израильской территории, но разорвались внутри сектора Газа", - говорится в заявлении военных. "Система ПВО "Железный купол" перехватила 200 из них", - добавили в пресс-службе.

Ранее во вторник официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил на брифинге для иностранных журналистов, что военные начали призыв 3 тыс. резервистов для усиления подразделений у границы с сектором Газа. Он также указал, что по меньшей мере 20 палестинских радикалов были уничтожены в результате израильских ударов по военным целям в секторе Газа за последние 24 часа. По словам Конрикуса, во вторник "80 самолетов, включая новейшие F-35, были задействованы в нанесении одновременных ударов по 150 пусковым шахтам ракет оперативников [движения] ХАМАС в секторе Газа, которые были спрятаны среди гражданских структур". "Израиль направляет резервную батарею системы ПВО "Железный купол" к сектору Газа", - добавил он.

С 18:00 мск понедельника не прекращаются массовые ракетные обстрелы израильских городов радикалами из сектора Газа. Армия Израиля нанесла уже десятки ударов по объектам на территории палестинского анклава.

В настоящий момент радикалы обстреливают ракетами населенные пункты у границы с сектором Газа, сообщает армейская пресс-служба. Ранее в течение дня неоднократно подвергались обстрелам крупные города Ашдод и Ашкелон, где в результате попадания снаряда в жилой дом погибли двое израильтян.