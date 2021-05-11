Красный Крест призвал к снижению напряженности в зоне палестино-израильского конфликта

ЖЕНЕВА, 11 мая. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и деэскалации. В заявлении, распространенном во вторник в Женеве, директор ближневосточного бюро этой гуманитарной организации Фабрицио Карбони напомнил о необходимости соблюдения "принципов ведения боевых действий", включая запрет на "прямые и неизбирательные атаки против гражданских лиц".

"Недавние ракетные удары по Израилю и воздушные удары по Газе представляют собой опасную эскалацию напряженности, а также насилия, которое наблюдалось в последние дни в Восточном Иерусалиме, включая Старый город", - отметил он. В этой ситуации МККК "обращается с чрезвычайным призывом к сдержанности и деэскалации", подчеркнул Карбони.

"Мы напоминаем всем сторонам о том, что все принципы ведения боевых действий должны соблюдаться. Это означает, что прямые и неизбирательные атаки против гражданских лиц запрещены гуманитарным правом", - констатировал он. Региональный директор указал на необходимость обеспечить населению доступ к медицинским услугам и не препятствовать работе службы скорой помощи.

МККК предоставил материалы для лечения людей, получивших ранения во время столкновений в Восточном Иерусалиме.