Палестинские радикалы запустили ракеты в сторону Тель-Авива

ТАСС, 11 мая. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа, сообщает корреспондент ТАСС.

В небе над Тель-Авивом слышны многочисленные разрывы.

В результате обстрела несколько человек получили ранения. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявили представители министерства здравоохранения еврейского государства.

Одна ракета, запущенная палестинскими радикалами в сторону Тель-Авива, попала в автобус, сообщила Армия обороны Израиля.

"Одна из сотен ракет, которые были запущены из [сектора] Газа в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля, попала в рейсовый автобус", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter армии.