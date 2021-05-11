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Палестино-израильский конфликт
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Палестинские радикалы заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей

По их утверждению, нынешний ракетный обстрел стал "самым крупным" и осуществлен в ответ на "атаки врага" на жилые дома в Газе
© Андрей Широков/ТАСС

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили во вторник о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Об этом сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan.

В заявлении группировки отмечается, что нынешний ракетный обстрел стал "самым крупным" и осуществлен в ответ на "атаки врага" на жилые дома в Газе.

В течение вторника неоднократно поступала информация о том, что израильская армия наносит точечные удары по гражданским строениям в секторе. При этом последняя подобная атака привела к обрушению 14-этажного здания Бурдж-Ханади ("Башня Ханади") в городе Газа. Там, в частности, размещались гостиничные номера, а также помещения, сдаваемые в аренду под офисы. Жертв в результате инцидента нет, поскольку всех постояльцев вовремя эвакуировали.

Как передавал корреспондент ТАСС в Тель-Авиве, некоторое время назад в городе сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Палестино-израильский конфликт
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