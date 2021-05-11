Представитель офиса Зеленского заявил, что Медведчуку придется предстать перед судом

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, которому предъявили обвинения в госизмене, не удастся скрыться от суда и следствия.

"У президента Зеленского достаточно политической воли, чтобы на Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом... Медведчуку, как и его сообщникам, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Спрятаться не получится", - заявил Подоляк в комментарии агентству Укринформ.

Во вторник в офисе ОПЗЖ в Киеве, а также в доме Медведчука прошли обыски. Одновременно генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала документы о предъявлении обвинения депутатам Рады Медведчуку и Тарасу Козаку по двум статьям уголовного кодекса - о госизмене и о покушении на разграбление национальных ресурсов. Позднее на брифинге Венедиктова уточнила, что в уголовном деле против депутатов Рады присутствуют три эпизода: передача секретных данных, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России.

В свою очередь депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива заверил, что Медведчук находится на Украине и не планирует уезжать. По словам его коллеги по парламенту Рената Кузьмина, Медведчук не будет скрываться от следствия.