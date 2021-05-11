Белый дом считает, что напавшие на Colonial Pipeline хакеры находятся на территории России

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Власти России должны принять меры в отношении хакерской группировки DarkSide, которая, по версии Вашингтона, находится в РФ и причастна к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Такое мнение выразила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, "несет ли какую-либо ответственность Россия" в связи с тем, что DarkSide находится на ее территории. "Президент [США Джо Байден] сказал, что его разведывательное сообщество еще не завершило проведение всестороннего анализа [инцидента], он продолжается. Учитывая, что упомянутая организация, которой, согласно заключению ФБР, приписывается атака, находится в России, эта страна обязана действовать ответственным образом", - отметила Псаки.

"Но, опять же, мы подождем, пока наше разведывательное сообщество проведет всесторонний анализ, прежде чем мы сможем что-либо еще сообщить об этом", - заключила она.

Байден в понедельник выдвинул предположение, что преступные элементы, осуществившие хакерскую атаку на Colonial Pipeline, могут находиться в России. Как заявил во вторник исполняющий обязанности руководителя Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Брэндон Уэйлс, специалисты ФБР уверены в том, что ответственность за кибератаку несут уголовные элементы, а не власти какого-либо государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет к этой кибератаке никакого отношения. Посольство РФ в Вашингтоне отвергло "безосновательные измышления отдельных журналистов" о возможной причастности Москвы к данной вылазке хакеров.

Как пояснили ранее в компании Colonial Pipeline, речь идет об атаке с применением вируса, проникновение которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. Фирма была вынуждена приостановить работу. По свидетельству ее руководства, запущен процесс возвращения к деятельности в штатном режиме. По трубопроводу этой компании, который идет из Техаса в Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на восточном побережье США.