Медведчук назвал обыски у себя политической расправой

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что находится на Украине, а проведенные обыски у него дома и в офисе являются противозаконными. Об этом сказано в заявлении политика во вторник.

"Выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили", - заявил политик. По его убеждению, истинной целью проведения обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручение ему "сфабрикованного по приказу власти подозрения в государственной измене".

Медведчук подчеркнул, что все происходящие вокруг него представляет собой "политическую расправу" за принципиальную позицию. "Заявляю, что я нахожусь на Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - заключил политик.

Во вторник в офисе ОПЗЖ в Киеве, а также в доме Медведчука прошли обыски. Одновременно генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала документы о предъявлении обвинения депутатам Верховной рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку по двум статьям уголовного кодекса - о госизмене и о покушении на разграбление национальных ресурсов. Она уточнила, что в уголовном деле против депутатов Рады присутствуют три эпизода: передача секретных данных, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России.