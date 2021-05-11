Израильская армия наносит удары по складам оружия в секторе Газа

ТАСС, 11 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала обстреливать оружейные склады, размещенные в гражданских постройках в секторе Газа.

"ЦАХАЛ наносит удары по складам оружия, спрятанным внутри гражданских строений в Газе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армии в Twitter. Военные предупредили мирных жителей региона об опасности и посоветовали им держаться в стороне от объектов радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее во вторник группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС) объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. До этого в течение дня поступала информация о том, что израильская армия наносит точечные удары по гражданским строениям в секторе. При этом последняя подобная атака привела к обрушению 14-этажного здания Бурдж-Ханади ("Башня Ханади") в городе Газа.

С 18:00 мск понедельника не прекращаются массовые ракетные обстрелы израильских городов радикалами из сектора Газа. Армия Израиля нанесла уже десятки ударов по объектам на территории палестинского анклава.