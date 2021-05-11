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Палестино-израильский конфликт

СМИ: в результате пуска ракет в сторону Израиля один человек погиб

Еще восемь получили ранения, сообщила газета The Times of Israel

ТАСС, 11 мая. Один человек погиб, не менее восьми пострадали в результате запуска во вторник палестинскими радикалами ракет в сторону Тель-Авива. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

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По данным израильского информационного портала Ynet, в результате попадания ракеты погибла женщина в городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива.

Портал также сообщает о закрытии международного аэропорта Бен-Гурион.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили во вторник о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.

С 18:00 мск понедельника не прекращаются массовые ракетные обстрелы израильских городов радикалами из сектора Газа. Армия Израиля нанесла уже десятки ударов по объектам на территории палестинского анклава.

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Палестино-израильский конфликт
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