Байден поручил своей команде вести консультации с Израилем и Палестиной по деэскалации

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил своей администрации вести консультации с должностными лицами на Ближнем Востоке с целью снижения напряженности в регионе. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Президента ежедневно информируют о событиях в Иерусалиме и Газе <...>. Он поручил своей команде интенсивно взаимодействовать с израильскими и палестинскими должностными лицами высокого ранга, а также лидерами стран Ближнего Востока. Его команда передает четкое и последовательное послание в поддержку деэскалации, и это находится в центре нашего внимания, - отметила Псаки. - Поддержка президентом безопасности Израиля, его законного права защищать себя и свой народ является фундаментальной и никогда не изменится. Мы осуждаем продолжающиеся ракетные обстрелы, в том числе Иерусалима, со стороны [радикального палестинского движения] ХАМАС и других террористических группировок".

Она подчеркнула, что "именно от должностных лиц, жителей и лидеров зависит восстановление спокойствия" в Иерусалиме. "Президент и его команда продолжат добиваться условий для дипломатического диалога, деэскалации и защиты гражданского населения, в то время как мы вместе с нашими друзьями работаем над сдерживанием актов насилия и терроризма, - добавила пресс-секретарь. - Мы также продолжим поддерживать урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств. Это единственный способ обеспечить справедливый и прочный мир, которого с таким трудом добиваются два народа. Мы считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают свободы, безопасности, достоинства и процветания. Должностные лица США в последние недели откровенно говорили с официальными лицами Израиля о том, что выселение палестинских семей, которые живут годами, а иногда и десятилетиями в своих домах, и снос этих домов противоречат нашим общим интересам в вопросе урегулирования конфликта".

С 18:00 мск понедельника не прекращаются массовые ракетные обстрелы израильских городов радикалами из сектора Газа. Армия Израиля нанесла уже десятки ударов по объектам на территории палестинского анклава.