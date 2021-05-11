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Нетаньяху пообещал, что ХАМАС заплатит "очень высокую цену" за обстрелы

По данным израильской стороны, с вечера 10 мая палестинские радикалы осуществляют массированные ракетные обстрелы, сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот

ТАСС, 11 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что боевики радикального движения ХАМАС в секторе Газа заплатят "очень высокую цену" за обстрел территории еврейского государства.

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"Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням целей террористов, - сказал премьер, выступая по израильскому телевидению. - Мы уничтожили десятки террористов, включая крупных командиров. Мы подвергли бомбардировке штабы, разрушили здания и башни. Мы продолжаем наносить удары всей нашей мощью. ХАМАС и "Исламский джихад" заплатили и заплатят очень высокую цену за нападение".

По данным израильской стороны, с вечера понедельника палестинские радикалы осуществляют массированные ракетные обстрелы израильских городов, сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот, а также в населенных пунктах в районах, граничащих с палестинским анклавом. В результате обстрелов в Израиле пострадали десятки человек. Во вторник, как информировали местные СМИ, при обстреле Ашкелона погибли две женщины.

В результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, по данным Минздрава прибрежного анклава, погибли около 30 человек, включая 10 детей, более 150 получили ранения.

Теги
ПалестинаИзраильНетаньяху, Биньямин
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