В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 30 палестинцев

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. По меньшей менее 30 палестинцев, среди которых 10 детей, погибли, еще 203 получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа, продолжающихся с вечера 10 мая. Об этом сообщил во вторник Минздрав прибрежного анклава, чье заявление приводит палестинский информационный портал Dunya Al Watan .

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По данным ведомства, наибольшее число жертв зафиксировано в городах Газа и Дейр-эль-Балах, расположенных в северной и центральной частях сектора соответственно. В сообщении подчеркивается, что израильские военные осуществляют обстрелы населенных пунктов как ракетами, так и артиллерийскими снарядами.

Согласно ранее распространенным сведениям, в Газе в результате ракетного обстрела обрушилось 14-этажное здание Бурдж-Ханади ("Башня Ханади"). Все люди из него, как уточнили палестинские СМИ, были предварительно эвакуированы.

Позднее группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС) объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. В ответ израильская армия проинформировала о начале обстрела оружейных складов, размещенных в гражданских постройках в секторе Газа.