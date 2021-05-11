Движение ХАМАС возложило всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Глава политбюро Исламского движения сопротивления (ХАМАС) Исмаил Хания возложил всю полноту ответственности за происходящее в регионе на еврейское государство. Он выступил во вторник с заявлением после запуска радикалами ракет по Тель-Авиву, заявив, что "палестинское сопротивление" готово к любому развитию событий, передает палестинский информационный портал Sawa .

"Со вчерашнего дня проводятся контакты с Египтом, Катаром и ООН, и мы сразу сказали, что всю ответственность за последствия и их масштабы несет тот, кто поджег Иерусалим и [мечеть] Аль-Аксу, распространив пламя на Газу, то есть оккупационные власти", - сказал Хания. "Все требуют успокоения [ситуации], - отметил Хания. - Но проблема не в нас, палестинцах, проблема в оккупации и ее политике и планах. Мы лишь выполняем свой долг по отношению к Иерусалиму". По его словам, если Израиль "хочет эскалации, то сопротивление готово к ней". "Если [Израиль] хочет остановиться, то мы тоже готовы, но играть с огнем не надо", - добавил Хания.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили во вторник о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Как отмечалось в заявлении группировки, этот обстрел стал "самым крупным" и был осуществлен в ответ на "атаки врага", направленные против жилых домов в Газе. Сообщается, что в результате ударов по Тель-Авиву погибла израильтянка.