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Палестино-израильский конфликт
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СБ ООН на экстренном заседании обсудит обострение отношений между Палестиной и Израилем

Консультации назначены на 09:00 12 мая
© AP Photo/Bebeto Matthews, File

ООН, 12 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит эскалацию напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в Совбезе.

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"Консультации назначены на 09:00 среды (16:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

На проходивших в понедельник консультациях Совбезу ООН не удалось выработать единого заявления по ситуации в Восточном Иерусалиме. Согласно информации источников ТАСС, в этот раз принятие совместного документа также маловероятно.

Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением суда в Израиле изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у живущих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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