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Палестино-израильский конфликт

СМИ: в Восточном Иерусалиме возобновились столкновения между арабами и полицией Израиля

По данным радиостанции Dunya Al Watan, полицейские приступили вечером к штурму дворов мечети Аль-Акса, силой вытесняя оттуда прихожан

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов вновь вспыхнули в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса. Об этом сообщила во вторник палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

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По ее данным, полицейские приступили вечером к штурму дворов мечети, силой вытесняя оттуда прихожан. Правоохранители применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В настоящий момент, как уточняет радиостанция, силовики перекрывают ворота, ведущие к мусульманской святыне. Наиболее ожесточенные столкновения происходят у ворот Аль-Магариба, Аль-Асбат и Ас-Сильсиля.

По сведениям палестинского информационного агентства WAFA, большинство прихожан стремилось попасть в Аль-Аксу для молитвы, которая совершается в священный для мусульман месяц рамадан после обязательной ночной молитвы.

Как сообщила в понедельник вечером палестинская газета Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали молившихся из мечети. По информации издания, полицейские заставили верующих покинуть Аль-Аксу, применив спецсредства. В результате стычек несколько человек получили ранения.

Всего в понедельник в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима в столкновениях с полицией пострадали не менее 612 палестинцев, передала газета со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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