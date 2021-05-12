СМИ: более 240 палестинцев ранены в стычках с израильской полицией на Западном берегу

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 245 палестинцев получили ранения в стычках с израильской пограничной полицией на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем. Об этом сообщила во вторник вечером палестинская газета Alquds .

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"245 человек ранены в результате выстрелов со стороны оккупантов на различных направлениях Западного берега", - приводит газета слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. По его данным, силовики применяют, в частности, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По информации издания, самые ожесточенные столкновения между израильскими сотрудниками правопорядка и палестинцами продолжаются в районе контрольно-пропускных пунктов близ городов Иерихон, Эль-Халиль и Дженин. Израильские силовики задерживают наиболее активных арабов, преимущественно молодых людей, подчеркивает Alquds.

Ранее палестинское агентство WAFA информировало, что израильскими военнослужащими близ КПП "Заатара" неподалеку от города Наблус на Западном берегу реки Иордан был застрелен один палестинский юноша, еще один получил серьезные ранения.

Как уточняет палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa, помимо Западного берега реки Иордан, ожесточенные столкновения также происходят в ряде городов Израиля между арабами, с одной стороны, и израильтянами и силовиками еврейского государства, с другой.