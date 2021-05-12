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Палестино-израильский конфликт

СМИ: в стычках с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме ранены 15 палестинцев

По данным агентства WAFA, в частности, шесть человек получили травмы резиновыми пулями

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 15 палестинцев получили ранения в столкновениях с сотрудниками израильских правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса. Об этом сообщило в среду палестинское агентство WAFA.

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"Пятнадцать мирных жителей ранены в ходе столкновений с израильскими оккупационными силами в окрестностях Старого города [Иерусалима]. В частности, шесть человек получили травмы резиновыми пулями, еще один был жестоко избит в результате нападения", - приводит агентство слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца.

Ранее палестинская радиостанция Dunya Al Watan информировала, что полицейские приступили во вторник вечером к штурму дворов мечети Аль-Акса, силой вытесняя оттуда прихожан. Правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По сведениям WAFA, большинство прихожан стремилось попасть в Аль-Аксу для молитвы, которая совершается в священный для мусульман месяц рамадан после обязательной ночной молитвы.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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