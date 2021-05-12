Президент Словакии выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани

ПРАГА 12 мая. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова направила телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагедией в казанской школе. Об сообщил во вторник вечером словацкий телеканал ТА-3 .

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Утрата молодых и невинных жизней - трагедия, потрясшая весь [словацкий] народ. Словакия в этот тяжелый момент мысленно вместе с российским народом", - привел телеканал выдержку из текста телеграммы, в которой Чапутова выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления раненым.

Во вторник бывший ученик казанской школы №175 устроил стрельбу в этом учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен. Нападавший задержан. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.