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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Аббас созывает экстренное заседание руководящих органов ООП

На заседании будут обсуждаться события вокруг обострения палестино-израильского конфликта, сообщило агентство Ma’an News

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал лидеров Организации освобождения Палестины (ООП) и Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) принять участие в экстренном заседании в городе Рамалла 12 мая для обсуждения последних событий вокруг обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в среду сообщило агентство Ma’an News.

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По словам официального представителя палестинского лидера Набиля Абу Рудейна, Аббас планирует провести встречу с лидерами ООП и ФАТХ в среду в 21:00.

В последние дни между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит обмен ракетными ударами. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых за последние дни пострадали более 700 человек.

Столкновения между палестинцами и силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Дома расположены буквально в 500 метрах от Аль-Аксы. Пока речь идет о восьми семьях, но палестинцы опасаются, что их скоро всех насильно выселят из родных домов, предоставленных им в свое время Иорданией как хранительницей исламских святынь в Восточном Иерусалиме.

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