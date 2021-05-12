Во Флориде объявили режим ЧП из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил во вторник режим чрезвычайного положения из-за возможной скорой нехватки топлива вследствие перебоев с его поставками после кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации штата.

"Неожиданное закрытие Colonial Pipeline и возникшие перебои в поставках топлива представляют собой серьезную угрозу для штата Флорида и требуют подобных срочных мер для защиты и облегчения доставки топлива в штат до того времени, когда работа Colonial Pipeline будет полностью восстановлена", - указывается в тексте. Отмечается, что режим ЧП продлится 30 дней и при необходимости может быть продлен.

По сведениям телеканала WTSP, губернатор опасается нехватки топлива в северных районах штата. Введение чрезвычайного положения позволит снять ограничения на размер и максимальную массу бензовозов, которые могут перемещаться по Флориде.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, которая доставляет из штата Техас на восточное побережье США значительную часть топлива, кибератака на ее системы была осуществлена на прошлой неделе с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вредоносной программе, попадание которой в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, требуемую вымогателями. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу. По словам ее руководства, процесс восстановления нормальной деятельности уже запущен. Ожидается, что он в основном завершится до конца текущей недели.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide, а не какое-то конкретное государство.