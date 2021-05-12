Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 35 палестинцев

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Число жертв продолжающихся израильских ракетных ударов по сектору Газа возросло до 35. Об этом сообщил в среду палестинский телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на данные Минздрава прибрежного анклава.

По информации ведомства, в результате ночных ударов израильской армии погибли трое палестинцев. Во вторник были убиты 15 человек, а с понедельника погибли в общей сложности 35. Среди жертв - 12 детей и женщина. Число пострадавших достигло 233.

По словам директора медицинского комплекса "Аш-Шифаа" в секторе Газа Мухаммеда Абу Селима, к ним поступили около 100 раненых. "Несколько пострадавших умерли от ран, среди погибших есть дети в возрасте до двух лет, - рассказал он. - Люди поступают к нам с очень серьезными и опасными травмами". Вместе с тем, отметил Абу Селим, в больнице складывается очень тяжелая ситуация с медикаментами и препаратами. "Система здравоохранения и так истощена многолетней блокадой, еще добавилась пандемия коронавируса, поэтому наши возможности весьма ограничены, - констатировал он. - Медицинские бригады работают в полевых условиях, все операционные сейчас заняты".

Удары по прибрежному анклаву стали ответом на пуски ракет палестинскими радикалами. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа движения ХАМАС, объявила о запуске во вторник вечером и утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. Сообщается о пяти погибших израильтянах.

Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых за последние дни пострадали свыше 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Дома расположены буквально в 500 метрах от Аль-Аксы. Пока речь идет о восьми семьях, но палестинцы опасаются, что их всех скоро насильно выселят из родных домов, предоставленных им в свое время Иорданией как хранительницей исламских святынь в Восточном Иерусалиме.