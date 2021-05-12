В Израиле ввели режим ЧП в городе Лод

ТАСС, 12 мая. Чрезвычайное положение было введено в израильском городе Лод из-за столкновений арабов с еврейскими поселенцами. Соответствующее сообщение было размещено в среду на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Twitter .

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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил события в Лоде с министром обороны, министром внутренней безопасности, генеральным инспектором полиции Израиля, главой национального совета безопасности, генеральным прокурором и другими высокопоставленными чиновниками. Премьер-министр Нетаньяху согласился ввести чрезвычайное положение в Лоде", - говорится в тексте.

Кроме того, было принято решение "немедленно перебросить батальоны пограничной полиции Израиля из Иудеи и Самарии в Лод".

Ранее сообщалось, что мэр Лода потребовал от премьера Нетаньяху направить в этот город армейские подразделения, поскольку ситуация там "выходит из-под контроля властей". Как передал телеканал Al-Mayadeen, толпы арабских подростков начали поджигать автомобили израильтян. В Лоде была предпринята попытка поджечь одну из синагог.

Волнения в арабских районах ширятся на фоне ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут отряды радикального движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа. Израильские ВВС наносят ответные удары по наземным целям.