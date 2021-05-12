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Палестино-израильский конфликт
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Более 1 тыс. ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля с начала обстрелов

Границу еврейского государства пересекли 850 из них, указали в Армии обороны страны
© REUTERS/Amir Cohen

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. ракет было выпущено по Израилю со стороны сектора Газа с начала обстрелов, заявила в среду Армия обороны Израиля.

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"850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа", - приводит Седьмой канал израильского телевидения слова представителя армии.

Всего с понедельника в результате обстрела со стороны Газы погибли пять человек. Две женщины были убиты во вторник в Ашкелоне, а вечером еще одна женщина - в Ришон-Леционе.

Силы обороны Израиля продолжили минувшей ночью нанесение ударов по целям в Газе, в результате чего, по данным военных, были разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

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