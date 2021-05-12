В ДНР сообщили о гибели военного после обстрелов украинских силовиков

ДОНЕЦК, 12 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) два раза за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), в результате погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР и еще двое были ранены. Об этом в среду сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило два раза, - сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале. - Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 11 единиц".

Под удары украинских силовиков попали окрестности поселка Красный Партизан под городом Ясиноватая. Применялись минометы калибром 120 мм и противотанковая управляемая ракета. "11 мая в районе населенного пункта Красный Партизан в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции ДНР, еще двое получили ранения", - извещает представительство ДНР в СЦКК.

В представительстве подчеркивают, что "попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК".

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.