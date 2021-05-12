Адвокаты сообщили о намерении Медведчука 12 мая прийти в Генпрокуратуру Украины

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которому накануне предъявили обвинение в госизмене, намерен прийти в среду в офис генерального прокурора Украины для участия в следственных действиях. Об этом изданию " Страна " сообщили его адвокаты Камиль Кирпичев и Людмила Чередниченко.

"Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений", - заявили адвокаты.

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Одновременно генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала документы о предъявлении Медведчуку и его коллеге по парламенту Тарасу Козаку обвинений в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Позже она уточнила, что в уголовном деле против депутатов перечислены три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России.

Медведчук назвал происходящее политической расправой и подчеркнул, что, несмотря на преследования, остается на Украине и намерен добиваться справедливости.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что, по информации ведомства, Медведчук находится на Украине, однако следствие не знает точного места его пребывания. В связи с этим обвинительное заключение было направлено политику по последнему известному месту проживания и по месту его работы - в Верховную раду.