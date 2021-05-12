Канцлер Австрии заявил, что его подозревают в ложных показаниях в спецкомитете парламента

ВЕНА, 12 мая. /ТАСС/. Австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции начала расследование в отношении канцлера Австрии Себастьяна Курца и шефа его администрации Бернхарда Бонелли из-за предполагаемых ложных показаний на слушаниях в парламентском комитете по выяснению обстоятельств внутригосударственного скандала под названием "Ибица-гейт" 2019 года и назначению членов наблюдательного совета одной из компаний. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати .

Сам Курц заявил журналистам, что он всегда давал четкие показания во всех парламентских спецкомитетах, и указанное дело не относится к текущей повестке работы правительства, а касается одного эпизода в далеком прошлом. Канцлер не уточнил, по какому делу он проходит подозреваемым. Он также не намерен подавать в отставку, потому что для этого нет причин. "Я вам гарантирую, что продолжу свою работу и не позволю себя вывести из равновесия. В стране есть по-прежнему достаточно дел", - заявил Курц.

"Меня только сейчас проинформировали, что было заведено расследование, - подчеркнул Курц. - Думаю, никто вообще не заинтересован давать какие-либо ложные показания [на слушаниях в парламентских спецкомитетах]".

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт", которые привел к отставке бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Его Австрийская партия свободы тогда покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем в том же году после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку.