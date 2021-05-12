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Палестино-израильский конфликт
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Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме

Президент Турции назвал важным заявления МИД РФ относительно урегулирования проблемы Иерусалима на основании решений ООН и принципа двух государств
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

АНКАРА, 12 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в среду с российским лидером Владимиром Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме и общую обстановку в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом сообщает телеканал NTV.

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Турецкий президент указал, что "сходство позиций Турции и России по вопросу [статуса] Иерусалима - это важное послание" в контексте решения проблемы. Он назвал важными заявления МИД РФ относительно урегулирования проблемы Иерусалима на основании решений ООН и принципа двух государств.

Эрдоган указал на необходимость срочного вмешательства со стороны СБ ООН в ситуацию между Израилем и палестинцами. ООН, по его убеждению, "должна продемонстрировать жесткую и решительную позицию для того, чтобы Израиль прекратил нападения" на сектор Газа.

Он отдельно отметил, что "необходимо проработать вопрос об отправке в регион международных миротворческих сил для защиты палестинцев", и выразил уверенность, что "Турция и Россия на площадке ООН продемонстрируют тесное сотрудничество по этим вопросам".

10 мая состоялся разговор глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Как говорится в сообщении МИД РФ, "министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания - квартала Шейх Джаррах - и в духе совместного заявления спецпредставителей "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию от 8 мая 2021 года призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан".

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
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