"Вариант, вызывающий беспокойство". Угрожает ли индийский штамм остальному миру?

Индия борется с очередным всплеском заражений COVID-19, что в последние недели уносит по несколько тысяч жизней каждый день. В стране переполнены больницы и крематории, наблюдается массовая нехватка медицинского кислорода. По мнению ученых, одной из причин очередного подъема заболеваемости в стране среди прочего может быть новый штамм коронавируса.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

Как заявили 10 мая во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), статус индийского штамма коронавируса B.1.617 с тройной мутацией повысят — с "вызывающего интерес" до "вызывающего беспокойство" на глобальном уровне.

По данным Агентства здравоохранения ООН, это означает, что он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.

Другие штаммы со статусом "вызывающие беспокойство" — вариант B.1.1.7, который впервые нашли в Великобритании, и B.1.351, обнаруженный в Южной Африке, а также найденный в Бразилии P.1.

Общее число заразившихся в Индии за все время эпидемии достигло 23 млн. Отдельные эксперты считают, что эти цифры, вероятно, сильно занижены, так как многие из заболевших даже не добираются до переполненных больниц.

Что известно о новом штамме?

Самые ранние образцы варианта B.1.617 в Индии нашли еще в прошлом октябре, а уже в декабре выявили его разновидность с мутациями E484Q и L452R. К середине февраля на этот штамм приходилось 60% случаев всех заболеваний COVID-19, приводит журнал Nature слова Прии Абрахам, директора Национального института вирусологии (NIV) в Пуне.

Уже в марте 2021 года власти страны объявили, что вариант стал особо активно распространяться в штате Махараштра (запад Индии), где расположен крупнейший город страны Мумбаи. Это при том, что в Индии также получил распространение и британский штамм, особенно в Дели и штате Пенджаб.

Как отмечают в ВОЗ, мутации E484Q и L452R, скорее всего, делают индийский вариант более заразным и более защищенным от иммунного ответа. Пока они не встречались, к примеру, у британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Третья мутация в этом варианте, P681R, потенциально может привести к "усиленной передаче", допускают эксперты.

При этом, по мнению некоторых специалистов, термины "двойная мутация" или "тройная мутация" не совсем корректны, поскольку B.1.617 имеет более десятка мутаций.

На сегодняшний день, согласно данным ВОЗ, индийский штамм обнаружили уже почти в 50 странах мира, включая США, Францию и Сингапур. Под данным Washington Post, больше всего случаев заражения B.1.617 за пределами Индии наблюдается в Великобритании.

Российские власти пока не сообщали о нахождении индийского варианта вируса на территории РФ, но специалисты лаборатории "Вектор" уже получили его образцы для исследований.

Виноват ли штамм в новом подъеме заражений?

Происходящее в Индии объясняется сразу несколькими ключевыми факторами, и мутация коронавируса — лишь один из них. Согласно заявлению ВОЗ, в Индии найдены и другие вызывающие обеспокоенность штаммы COVID-19, но именно B.1.617 имеет наиболее высокие темпы распространения.