Британия намерена использовать наступательный киберпотенциал в ответ на хакерские атаки

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Британские власти будут отвечать кибератаками на попытки злоумышленников действовать против Соединенного Королевства в киберпространстве. Об этом заявил в среду глава МИД страны Доминик Рааб, выступая на конференции Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Великобритании CyberUK 2021.

"Мы по-прежнему намерены проливать свет на хищническую деятельность [в интернете], но мы также наращиваем наш наступательный киберпотенциал. Мы не будем сидеть сложа руки, лишь защищаясь от тех, кто нас атакует. Нашими целями станут те, кто действует против нас, и мы заставим их платить [за кибератаки]", - сказал Рааб, подчеркнув, что Соединенное Королевство уже осуществляет наступательные кибероперации, однако "по очевидным причинам" не афиширует свои возможности в этой сфере.

По его словам, спецслужбы королевства имеют возможность нарушить работу сетей, используемых киберпреступниками, а в ходе борьбы с террористам из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке британские войска проводили успешные кибероперации, лишая боевиков связи. В Сирии британские силы осуществляли кибератаки против ИГ, мешая группировке распространять пропагандистские материалы в интернете. "Мы продолжим использовать эти возможности в тех случаях, когда этот будет необходимо, соблюдая принцип пропорциональности и следуя нормам международного права", - подчеркнул глава британской дипломатии, утверждавший, что наличие "демократического контроля" над подобными мерами и их "использование во благо" отличают королевство от его противников.

Британские киберсилы

Рааб напомнил, что в конце прошлого года британское правительство объявило о создании Национальных кибернетических сил (National Cyber Force, NCF), основной задачей которых должно стать пресечение злонамеренных действий террористов, киберпреступников, а также враждебных государств в киберсфере. Новая структура объединит гражданских и военных специалистов, сотрудников службы внешней разведки MI6, Лаборатории оборонных наук и технологий (Defence Science and Technology Laboratory, DSTL), а также представителей Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) - спецслужбы, которая несет ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации, по сути являясь аналогом Агентства национальной безопасности США.

Российская "угроза"

В своем выступлении глава Форин оффиса также утверждал, что действия России и Китая в киберпространстве якобы направлены на подрыв основ демократических обществ. По его словам, Лондон выступает за создание "широкой коалиции стран для разработки международных правил, которые идут во благо всем".

"Нашей целью должно быть создание свободного, открытого, мирного и безопасного киберспространства, которое выгодно всем странам и людям. Мы должны заключить соглашение о том, как реагировать на те государства, которые совершают злонамеренные кибератаки", - отметил министр, объявивший, что королевство выделит £22 млн (больше $31 млн по текущему курсу) на повышение кибербезопасности в странах Африки, Индо-Тихоокеанского региона и Содружества наций. Он подчеркнул, что одна из целей королевства данном случае - помешать усилению влияния России и Китая в государствах Африки и в других развивающихся странах.

Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран в кибершпионаже и причастности к хакерским атакам.