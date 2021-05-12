В Молдавии нашли только часть средств для предвыборной кампании

КИШИНЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Молдавии с трудом нашло только часть средств, необходимых для организации избирательной кампании перед предстоящими 11 июля досрочными выборами в парламент. Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой, предложив Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики сократить расходы.

"Министерство финансов изыскало дополнительные средства для проведения выборов, мы с большим трудом соберем около 120 млн лей (около €6 млн - прим. ТАСС). На днях мы переведем часть денег, запрошенных ЦИК, для запуска организационных процессов. Затем, в зависимости от потребностей, будут переведены остальные части", - цитирует Чокоя телеканал "Молдова-1".

Ранее ЦИК утвердил расходы на проведение выборов в объеме 125 млн леев (около €6,2 млн). Ситуация осложняется тем, что в государственном бюджете на 2021 год не были предусмотрены средства на проведение досрочных выборов. При этом кабинет министров, находящийся в статусе исполняющего обязанности, вправе выделять на эти цели деньги исключительно из резервного фонда правительства, где по словам Чокоя имеется только 95 млн лей (около €4,9 млн).

И.о. премьера обратил внимание, что правительство не может полностью израсходовать резервы, в ситуации когда страна столкнулась с третьей волной пандемии и экономическим кризисом. В связи с этим Чокой попросил ЦИК "сократить расходы там, где это возможно".

Парламент предыдущего созыва был распущен президентом страны Майей Санду, которая добивается досрочных выборов в надежде расширить представительство поддерживающей ее Партии действия и солидарности, которая сейчас контролирует всего 15 из 101 мандата. Это решение раскритиковало парламентское большинство, в которое входит Партия социалистов Республики Молдова экс-президента Игоря Додона и группа "За Молдову". Депутаты предлагали президенту назначить функциональное правительство для управления ситуацией в стране в переходный период, а досрочные выборы провести осенью.