Анкара заявила, что Турция и США могут решить вопросы С-400 и F-35 путем переговоров

АНКАРА, 12 мая. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара повторно обратилась к США с призывом провести переговоры по проблемным вопросам российских ЗРС С-400 и исключения Турции из программы истребителя F-35.

"Мы повторяем предложение для США обсудить темы С-400, F-35 и санкций CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС). Мы можем решить эти вопросы путем переговоров, если мы являемся стратегическими партнерами и союзниками. Мы ждем, что ошибки будут исправлены", - сказал он в среду газете Hurriyet.

Калын отметил, что администрация турецкого президента продолжает подготовку к переговорам с американским лидером Джо Байденом, которые запланированы на саммите НАТО в июне. "Мы ждем от администрации Байдена конкретных шагов. С-400, F-35 и санкции CAATSA препятствуют развитию наших отношений. Мы уже говорили, что эти меры против нас незаконны и несправедливы. Санкции за приобретение страной НАТО вооружения для собственной защиты противоречат духу союзничества", - сказал он.

Калын указал, что Турция "не убеждена доводами США о том, что С-400 представляют опасность для НАТО", а также, что "комплексы несут риски безопасности для самолетов F-35". "Если будут приемлемые условия, мы наряду с С-400 закупим и комплексы Patriot. Но мы вынуждены учитывать национальные интересы. И это совсем не значит, что альтернатив [для сотрудничества] не остается", - подчеркнул он.

США негативно относятся к факту закупки Турцией российских ЗРС С-400 и требуют отказа от их использования ввиду потенциальной угрозы для стран НАТО. Анкара не собирается отказываться от комплексов, заявляя, что их покупка - это уже свершившийся факт.

23 апреля Министерство обороны США подтвердило, что Анкаре было отправлено официальное уведомление об исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Решение связано с покупкой Анкарой С-400. Вашингтон подписал меморандум по производству истребителей с семью другими партнерами по проекту строительства F-35: Австралией, Великобританией, Данией, Италией, Канадой, Нидерландами и Норвегией. Турция заказала 100 единиц этих самолетов и наладила производство ряда компонентов для этой программы.