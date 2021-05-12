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Палестино-израильский конфликт
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СМИ: ХАМАС заявило о запуске 50 ракет в направлении города Ашдод

По данным радиостанция Saut Al-Aqsa, эти удары стали ответом радикалов на непрекращающиеся обстрелы сектора Газа со стороны Израиля

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске 50 ракет в направлении израильского города Ашдод. Об этом сообщила в среду радиостанция Saut Al-Aqsa.

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По ее информации, эти удары стали ответом радикалов на непрекращающиеся обстрелы сектора Газа со стороны Израиля.

Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, в результате непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору погибли 53 палестинца, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Порядка 320 человек получили ранения.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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