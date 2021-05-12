Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович поблагодарила Россию за помощь во время пандемии

НОВИ-САД, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Россия показала себя настоящим другом Сербии в тяжелый период пандемии. Об этом заявила в среду вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович во время посещения компании NIS ("Нафтна индустрия Сербии", дочернее предприятие "Газпром нефти") в городе Нови-Сад, сообщил корреспондент ТАСС

"Я впечатлена тем, что сегодня увидела, но самое впечатляющее - это молодые люди, которые работают здесь, создавая новые ценности. Что особенно для меня дорого, и я не могу об этом не сказать, это отношения с Российской Федерацией, это не просто дружба двух народов, двух президентов, это неразрывная связь, которую было особенно видно в прошлом году. Я думаю, что когда тяжело, когда кризис, тогда видны настоящие друзья. Большое спасибо России за вакцины, которые она предоставила в прошлом и этом году, спасибо России за то, что сейчас мы у себя в Сербии производим вакцины "Спутник V", в этом видна сила нашей дружбы", - заявила Михайлович.

В свою очередь посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сказал, что после посещения компании он горд ее эффективной работой, совмещающей науку, производство и социально-гуманитарное развитие. "НИСу удается объединить в своей деятельности науку, энергетику и образование. Желаю вам успеха, посольство будет оказывать максимально возможную помощь", - заявил посол, выразив надежду на продолжение успешного сотрудничества.

Зорана Михайлович посетила компанию NIS, которая находится во втором по величине городе Сербии Нови-Саде, вместе с послом РФ Александром Боцан-Харченко и мэром Нови-Сада Милошем Вучевичем. Гостям рассказали о работе компании, а также о важных направлениях развития предприятия. Руководство предприятия сообщило, что компания за последние 5 лет вложила €10,2 млн в развитие информационных технологий. Молодые специалисты, получившие образование в России и принятые на работу в компанию (всего таких сотрудников свыше 100) провели для высоких гостей и журналистов экскурсию по Научно-техническому центру предприятия, рассказав о добыче нефти и ее переработке на территории Сербии.

О компании

NIS - одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, переработкой нефти, сбытом нефтепродуктов, выработкой и торговлей электроэнергией, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть", которой принадлежит 56,15% акций, и Сербия - 29,87%, другие акционеры владеют 13,98%.