Палестинский лидер обсудил с королем Иордании и главой Ирака ситуацию в регионе

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас провел в среду телефонные разговоры с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ирака Бархамом Салехом, в ходе которых обсудил обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию в регионе в целом. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на канцелярию Аббаса.

Во время беседы глава Государства Палестина и король Иордании "обсудили преступные и агрессивные действия оккупационных сил [Израиля] в отношении прав молящихся на благословенную мечеть Аль-Акса, а также на район Шейх-Джаррах [в Восточном Иерусалиме]". Помимо этого, стороны обсудили "опасную эскалацию со стороны Израиля и его атаки на сектор Газа". Оба лидера условились "продолжать консультации и координировать усилия по противодействию израильской агрессии против палестинского народа".

В свою очередь президент Ирака в разговоре с Аббасом "подтвердил поддержку палестинцев и их законных прав со стороны своего народа". В ответ палестинский лидер поблагодарил Салеха за позицию Багдада по палестино-израильскому конфликту.