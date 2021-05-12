{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Палестинский лидер обсудил с королем Иордании и главой Ирака ситуацию в регионе

Cтороны обсудили "опасную эскалацию со стороны Израиля и его атаки на сектор Газа"

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас провел в среду телефонные разговоры с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ирака Бархамом Салехом, в ходе которых обсудил обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию в регионе в целом. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на канцелярию Аббаса.

На эту тему
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

Во время беседы глава Государства Палестина и король Иордании "обсудили преступные и агрессивные действия оккупационных сил [Израиля] в отношении прав молящихся на благословенную мечеть Аль-Акса, а также на район Шейх-Джаррах [в Восточном Иерусалиме]". Помимо этого, стороны обсудили "опасную эскалацию со стороны Израиля и его атаки на сектор Газа". Оба лидера условились "продолжать консультации и координировать усилия по противодействию израильской агрессии против палестинского народа".

В свою очередь президент Ирака в разговоре с Аббасом "подтвердил поддержку палестинцев и их законных прав со стороны своего народа". В ответ палестинский лидер поблагодарил Салеха за позицию Багдада по палестино-израильскому конфликту.

Теги
ИорданияИракПалестинаПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)ИзраильАббас, МахмудСалех, Бархам
Медведчук прибыл в офис генпрокуратуры Украины
Глава политсовета партии ОПЗЖ намерен подать жалобу на незаконные действия против него
Читать полностью