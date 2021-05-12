СМИ: республиканцы лишили критиковавшую Трампа Лиз Чейни поста в руководстве партии

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Республиканцы в нижней палате Конгресса США в среду проголосовали за снятие Лиз Чейни (от штата Вайоминг) с должности председателя Конференции конгрессменов от этой политической партии. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Чейни выступала с критикой в адрес бывшего президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о фальсификациях на президентских выборах, состоявшихся в США в ноябре 2020 года. 13 января законодатель в числе 10 однопартийцев проголосовала в поддержку проекта резолюции об импичменте Трампа. Этот документ вызвал критику членов Республиканской партии, которые поставили вопрос о снятии Чейни с должности председателя упомянутой выше конференции. Этот пост является третьим по значимости в руководстве республиканцев в Палате представителей.

В начале февраля однопартийцы уже предпринимали попытку отстранить Чейни от занимаемой должности. Однако тогда большинство законодателей высказались против.