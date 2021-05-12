В ХАМАС заявили о гибели одного из лидеров боевого крыла в результате ударов Израиля

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило гибели одного из своих лидеров в результате ракетных обстрелов прибрежного анклава со стороны Израиля.

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"Возвещаем о гибели мученика Бассема Исы, одного из командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама", отвечавшего за Газу", - приводит сообщение движения палестинская радиостанция Dunya Al Watan. По данным местных СМИ, Иса, таким образом, стал самым высокопоставленным лидером ХАМАС с 2014 года, убитым в результате атак Израиля.

В то же время, как отмечается в заявлении, вместе с Исой вследствие обстрелов с израильской стороны погибли еще несколько лидеров "Бригад Иззэддина аль-Кассама".

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" пригрозило израильским властям готовиться "платить цену" за смерть своего командира.

"Врагу <...> следует быть готовым заплатить цену после убийства нашего командира Бассема Исы", - приводит слова представителя движения палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa. Как указали в ХАМАС, "смерть лидера движения только укрепляет сплоченность между руководством [движения] и [палестинским] народом".