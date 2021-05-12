Госдепартамент опубликовал ежегодный доклад о религиозной свободе в мире

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США в среду опубликовал свой ежегодный доклад о состоянии религиозной свободы в мире. Документ за 2020 год был распространен пресс-службой ведомства.

Как утверждается в посвященном России разделе отчета, "религиозные объединения и неправительственные организации сообщали, что власти продолжали расследовать, задерживать, подвергать тюремному заключению, пыткам <...> людей за их религиозные убеждения и производить конфискацию их собственности, в том числе среди участников групп, которые правительство квалифицирует как экстремистские или запрещенные <...>". Ссылаясь на данные правозащитного центра "Мемориал", внешнеполитическое ведомство США пишет в документе о том, что в России за отчетный период судебному преследованию за религиозные убеждения подверглось 228 человек. "Религиозные объединения заявляли, что правительство продолжало применять антитеррористические нормы для ограничения свободы вероисповедания, включая прозелитизм, запрещало религиозную литературу", - говорится в отчете. "<...> Правительство продолжало предоставлять Русской православной церкви привилегии, не распространявшиеся на другие конфессии. Речь шла в том числе о праве изучать законопроекты, получать более масштабный доступ к общественным институтам", - считают авторы документа.

Они также добавляют, что американские дипломаты призывали в 2000 году власти России к расширению свободы вероисповедания. При этом внешнеполитическое ведомство США обвиняет правительство РФ в "злоупотреблении законом о борьбе с экстремизмом в целях ограничения мирной деятельности религиозных меньшинств".

Составители доклада напоминают, что в декабре 2020 года госсекретарь США, которым был тогда Майк Помпео, внес Россию в так называемый контрольный список стран и территорий, в которых, как считает американская администрация, серьезным образом нарушаются религиозные свободы.

О ситуации на Украине

Авторы доклада также обращают внимание на сложную обстановку на Украине. Так, ссылаясь на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), в отчете говорится о нападениях представителей организации "Национальный корпус" (запрещена в РФ) на священнослужителей УПЦ. Кроме того, добавили в Госдепе, представители УПЦ оспаривают перерегистрацию некоторых своих приходов, "считая их не отражающими истинную волю своих общин".

Сейчас на Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана неканоническая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.

Критика КНР

В документе Госдепа содержится критика в адрес ряда государств, в частности, Вашингтон в очередной раз выступил с утверждениями о том, что свобода вероисповедания нарушается в Китае.

"Продолжают поступать сообщения о случаях смерти в заключении, а также о том, что власти применяют пытки, физическое насилие, арестовывают, задерживают, приговаривают к тюремному заключению, подвергают насильственному внушению идеологии Коммунистической партии Китая или преследуют приверженцев как зарегистрированных, так и незарегистрированных религиозных групп за деятельность, связанную с их религиозными взглядами и практиками", - утверждается в документе.

О докладе

Доклад о свободе религии в мире составляется внешнеполитическим ведомством США на основании национального Закона о международной религиозной свободе от 1998 года. На основании выводов, содержащихся в этом документе, госсекретарь США может готовить рекомендации о включении тех или иных стран и организаций в черный список наиболее злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций. МИД России, комментируя в прошлом эти доклады Госдепартамента, отмечал их тенденциозность и предвзятость.