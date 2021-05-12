Ракетный удар Израиля разрушил высотку в центре Газы, где располагались офисы СМИ

В результате атаки погибли по меньшей мере трое палестинцев, сообщает телеканал Al Arabiya. Где именно могли находится погибшие, пока не известно.

В расположенном в оживленном квартале строении Бурж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") находились офисы ряда телеканалов и информационных изданий, компаний, коммерческие магазины и жилые апартаменты. Сначала после прямого попадания нескольких ракет оно частично разрушилось. Уцелела лишь одна секция, однако и она рухнула вслед за последовавшей спустя минут 15 второй бомбардировкой.

Как сообщали палестинские СМИ, Израиль заранее предупредил местных жителей о планируемых целях, поэтому людей успели оперативно эвакуировать.

За минувшие сутки это уже третье высотное здание, уничтоженное ракетными ударами. Во вторник были разрушены Бурж-Ханади ("Башня Ханади") - четырнадцатиэтажная высотка, где размещались гостиничные номера и офисные помещения, а также восьмиэтажное строение Бурж аль-Джаухара ("Башня Джаухара"), в которой находился офис телеканала "Аль-Мамляка" и другие средства массовой информации сектора Газа, а также квартиры. Все находившиеся в зданиях люди были оперативно эвакуированы после уведомления израильской стороны.