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Глава МВБ США выразил обеспокоенность возможной связью РФ и ростом внутреннего экстремизма

Алехандро Майоркас заявил, что для реагирования на это привлекается "все правительство". По его словам, в публичном пространстве это реагирование заключается в введении антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Американские спецслужбы обеспокоены якобы имеющейся взаимосвязью между политикой РФ и ростом внутреннего экстремизма в Соединенных Штатах. Об этом заявил в среду глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас на слушаниях в комитете по бюджетным ассигнованиям Сената США. Трансляция велась на сайте комитета.

"Даже очень [обеспокоены этим], - сказал он, отвечая на вопрос о том, обеспокоено ли его ведомство возможной взаимосвязью между РФ и ростом внутреннего экстремизма в США. - Мы очень сосредоточены на информации, касающейся усилий России по сеянию раздора и разобщенности в нашей стране, и, конечно же, мы привлекаем все наше правительство для реагирования на это". По его словам, в публичном пространстве это реагирование заключается в введении антироссийских санкций.

Ранее на этих же слушаниях министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что внутренний насильственный экстремизм представляет повышенную угрозу для США в 2021 году.

Россия неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к каким-либо вмешательствам во внутреннюю жизнь США.

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СШАРоссия
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