Блинкен подтвердил поездку заместителя своего помощника в Израиль

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр отправляется в регион для проведения консультаций с израильскими и палестинскими должностными лицами. Об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте перед журналистами.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что мы там в [Израиле и Палестине] видим, сделанные ночью снимки ужасны, и гибель любого гражданского лица - это трагедия. Я попросил Амра немедленно отправиться в регион, чтобы встретиться с израильскими и палестинскими лидерами. Он будет использовать свой десятилетний опыт [в этих консультациях], и от моего имени и от имени президента [США Джо] Байдена будет призывать к деэскалации насилия. Мы уделяем этому повышенное внимание", - отметил шеф американской дипломатии, подтвердив информацию портала Axios о предстоящей поездке Амра.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены решению, предусматривающему сосуществование двух государств. Происходящее насилие еще больше отдаляет нас от этой цели. Мы полностью поддерживаем законное право Израиля на самооборону. Мы самым решительным образом осуждаем ракетные атаки. Мы считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в условиях безопасности, и будем продолжать взаимодействовать с израильтянами, палестинцами и другими региональными партнерами, призывая к отказу от эскалации и обеспечению спокойствия", - добавил госсекретарь.

По его мнению, Израиль должен "пытаться сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения". "Сейчас самое главное, чтобы все стороны прекратили насилие", - указал Блинкен.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры со своим израильским коллегой Бени Ганцем по ситуации в регионе. "Остин заявил о безоговорочной поддержке министерством законного права Израиля защищать себя и свой народ, решительно осудив ракетные обстрелы со стороны [радикального палестинского движения] ХАМАС и других террористических группировок, направленные против израильского гражданского населения. Он еще раз подчеркнул важность того, чтобы все вовлеченные стороны предприняли шаги для восстановления спокойствия", - отметил Кирби.