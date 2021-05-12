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Палестино-израильский конфликт
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СБ ООН не удалось согласовать заявление по эскалации между Палестиной и Израилем из-за США

Как сообщил источник, "этому мешает позиция США"

ООН, 12 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН по итогам состоявшегося в среду экстренного заседания не смог согласовать совместное заявление по обострению конфликта между Палестиной и Израилем. Как сообщили ТАСС дипломатические источники в СБ, единое заявление не удается выработать из-за позиции США.

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"Как и на прошедших в понедельник консультациях, заявления выработать не удалось. Этому мешает позиция США", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в ходе встречи "страны - члены СБ ООН выразили крайнюю обеспокоенность, призывали воздержаться от насилия". "Однако пока не все страны оказались готовы к формулировке позиции в виде совместного документа", - подтвердил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в секретариате организации "хотели увидеть сильное и единое послание от Совета Безопасности". "Каждый случай применения силы должен быть проанализирован и расследован. Гражданские лица не должны становиться целью ракетных атак", - добавил он.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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